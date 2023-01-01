انهيار أجزاء بعقار في العطارين وسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة العطارين التابعة لحى وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، سقوط أجزاء داخلية لعقار خال من السكان للعقار 117 ش إسماعيل مهنا، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار، دون وجود إصابات بين المواطنين اسماعيل مهنا دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت ضباط قسم شرطة العطارين إلى محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحى وسط الاسكندرية.

و تبين من خلال المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت بالحمامات الخاصة بالعقار 117 شارع اسماعيل مهنا، التابعة لقسم شرطة العطارين، دون وجود إصابات بين المواطنين، وجرى عرض العقار محل الواقعة، على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حى وسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.





إنهيار أجزاء بعقار في العطارين



إنهيار أجزاء بعقار في العطارين