انهيار أجزاء بعقار في العطارين وسط الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة العطارين التابعة لحى وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، سقوط أجزاء داخلية لعقار خال من السكان للعقار 117 ش إسماعيل مهنا، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار، دون وجود إصابات بين المواطنين اسماعيل مهنا دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت ضباط قسم شرطة العطارين إلى محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحى وسط الاسكندرية.
و تبين من خلال المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت بالحمامات الخاصة بالعقار 117 شارع اسماعيل مهنا، التابعة لقسم شرطة العطارين، دون وجود إصابات بين المواطنين، وجرى عرض العقار محل الواقعة، على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حى وسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
إنهيار أجزاء بعقار في العطارين
إنهيار أجزاء بعقار في العطارين
انهيار أجزاء بعقار في العطارين
وفى سياق آخر لقى 3 أشخاص مصرعهم أسفل حادث تصادم 3 سيارات بينهم سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الصحراوى مدخل منطقة عبد القادر العامرية اتجاه طريق الإسكندرية إلى القاهرة الصحراوى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وجاءت أسماء المتوفين فى الحادث كل من " سيد مرعى محمد محمد " 50 سنه، من منطقة العجمى البيطاش، و" السيد محمد السيد سالم" 44 سنه من مدينة لحمام،محافظة مطروح و" عبد السلام نصر الدين محمد " 55سنه، من منطقة، غيط العنب بالإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لاستكمال الإجراءات.
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