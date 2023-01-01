انتظام سير الامتحانات النظرية لنهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت كليات جامعة قناة السويس لليوم الثاني على التوالي أعمال الامتحانات النظرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وقد شدد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالاجراءات التى أقرتها الجامعة لتيسير اعمال الامتحانات سواء كانت الإجراءات أو الضوابط الامتحانية، وأهمها منع اصطحاب التليفون المحمول أو استخدام الساعات والسماعات الذكية داخل اللجان وضرورة اظهار بطاقة إثبات الشخصية أو الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توافر سبل الهدوء والراحة و تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الامتحان داخل اللجان المختلفة، مؤكدا على ضرورة تواجد الطاقم الطبي بالكليات المختلفة للتعامل مع أى حالات مرضية قد تحدث داخل اللجان.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تفقد لجان الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة بكليات التجارة والحاسبات والمعلومات والتمريض و الصيدلة والزراعة، حيث استقبله خلال الزيارة كلا من الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة و الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض و الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة.

وخلال جولته قام نائب رئيس الجامعة بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحانات، مشيرا إلى أن اللجان الامتحانية يسودها الهدوء والالتزام.