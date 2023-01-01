المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة 100 طربة حشيش لترويجها فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من "م.ص.ع" و"ع.ج.ع" وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11414 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، والمقيدة كلي برقم 976 لسنة 2022 نيابات شرق الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض علي المتهمين كل من "م.ص.ع" و"ع.ج.ع"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم .

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات التي أجرتها والتي أكدتها المراقبة دلت علي قيام المتهمين كل من "م.ص.ع" 24 سنة سائق مقيم محافظة جنوب سيناء، والمتهم "ع.ج.ع" 19 سنة طالب ومقيم محافظة جنوب سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمين في ذلك سيارة فتم استصدار إذن من النيابة العامة ونفاذا للقرار، تم الانتقال لمكان تواجدهما داخل السيارة، فتم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي حقيبة تحوي علي عدد 98 طربة حشيش، وبمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج في المواد المخدرة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .