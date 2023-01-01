المحافظ يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء للمرور على مينائى شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفد مجلس الوزارء الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد الفرجانى، وذلك خلال زيارتهما لمحافظة بورسعيد، للمرور على مينائي شرق وغرب بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة شرق بورسعيد أصبحت المستقبل الواعد لمدينة بورسعيد، مشيرا إلي أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، فأكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أننا نمتلك ببورسعيد ميناءين، و3 مناطق لوجيسيتة، ومناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في شرق بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية على أرضها .

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد العديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، باعتباره واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس.

وأكد، أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو، وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق 3 يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر إيجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في 20 دقيقة، مما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشاد وفد مجلس الوزراء بالتنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل بورسعيد قاطرة التنمية، معربين عن فخرهم بما يحدث في شرق بورسعيد من تنمية غير مسبوقة، والتي ستجعلها المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد.