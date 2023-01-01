اللجنة الطبية بمجلس الوزراء: الاستجابة لـ 6399 حالة استغاثة طبية خلال 2022

كتبت هند مختار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال عام 2022.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في سبيل رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية اللازمة والتدخلات الصحية الفورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات رصدت واستجابت لـ 6399 حالة على مدار العام من الاستغاثات الطبية، بمختلف وسائل الإعلام، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لما تتلقاه من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومكتب خدمة المواطنين، بجانب الحالات التي ترد إلى القوافل الطبية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع تلك الحالات بشكل فوري، من خلال استصدار قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة أن القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجامانايف، وتركيب أطراف صناعية لذوي الهمم، وكذلك المساعدة في صرف الأدوية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها، حيث صدر 2301 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، كما تم إجراء 1501 عملية جراحية، وإصدار 282 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال العام 2022 تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 958 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 643 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 411 حالة من ذوي الهمم.

وقال رئيس اللجنة الطبية والاستغاثات: عملت اللجنة على عدة ملفات ومحاور لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والحالات التي تتطلب التدخل السريع، مشيرا إلى أن أبرز محاور العمل هو تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث شاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وشملت القوافل معظم محافظات الجمهورية ومنها الجيزة، والفيوم، وشمال سيناء، وقنا، والدقهلية، وبني سويف، وسوهاج، ومطروح، شملت الكشف على 57020 حالة ما بين تشخيص طبي، وعلاج، وتوفير الأدوية اللازمة على مدار العام.

وأضاف أن من أبرز هذه القوافل قافلة حلايب وشلاتين، التي استمرت على مدار 7 أيام بالمثلت الذهبي حلايب وشلاتين ومنطقة أبو الرماد بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7568 مريضا في 17 عيادة تخصصية، وإجراء 143 عملية جراحية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى قافلة الواحات البحرية، التي انطلقت بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وبالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية الشئون الصحية بالجيزة وجمعية السندس الخيرية، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ٢٣٧٥ مريضا في ١٤ تخصصا طبيا.

كما تم تنظيم قافلة موسعة بشمال سيناء شملت 13 تخصصا طبيا، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وجامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 700 حالة في تخصص الرمد وجراحات العيون، وإجراء موجات صوتية على القلب لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة في تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة في أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية في التخصصات المتاحة بالقافلة.

وتطرق الدكتور حسام المصري، في تقريره، لملف آخر تعمل عليه اللجنة وهو ملف المجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الأهلية في المجال الطبي، مشيرا في هذا الصدد إلى عقد اجتماع موسع مع أبرز الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، مؤكدا أن الاجتماع أسفر عن ردود فعل إيجابية بين جميع الأطراف، ونتج عنه التوافق على آليات فعالة للتواصل، وتوسع نوعي في مشاركة الحالات الطبية والتنسيق على مستوى نواقص الأدوية والقوافل الطبية.