الكفاءة فى كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية.. دورة لمركز اللغات بآداب حلوان

كتب ـ محمد صبحى

يواصل مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز في دورة اللغة العربية (الكفاءة في كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

فيما أوضحت مها حسنى عميد الكلية، أن هذا يأتي انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وأعلن قطاع للدراسات العليا بالكلية أن الدورة شرط تسجيل لكل الدارسين المقيدين ابتداء من 2020/2021، ويجب الحصول عليها قبل انعقاد السيمنار وتنطبق هذه الدورة على كل الأقسام ما عدا قسم اللغة العربية عليه أداء الامتحان فقط.

وأكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد.

وعلى جانب آخر، تواصل جامعة حلوان، إطلاق حملات التوعية والندوات التأهيلية لطلاب وطالبات كليات الجامعة للالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية وفقا لخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية للعام الجامعى 2023/2022، حيث يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية بالكليات المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد محمد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية الموسيقية تحت رعاية الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين سمير الجندى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة الدكتور عثمان عبد المعطى عثمان منسق مشروع محو الأمية بكلية التربية الموسيقية.

وتم تنظيم ندوة توعوية لطلاب وطالبات الكلية بعنوان (فنانون ضد الأمية) بهدف توعيتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة والالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية للسعى قدما مع باقى أقرانهم بالكليات المشاركة فى المشروع على مستوى الجامعة للقيام بدورهم الوطنى المشرف والمتميز فى هذه المهمة القومية .