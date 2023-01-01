اليوم السابع
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الكشف الطبى على 2588 مواطنا خلال قوافل علاجية مجانية بأسوان.. صور

الأحد، 01 يناير 2023 02:52 م
الكشف الطبى على 2588 مواطنا خلال قوافل علاجية مجانية بأسوان.. صور رعاية طبية لأهالى القرى بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قوافل طبية وعلاجية مجانية بقرية نجع الحجر التابعة لمركز دراو، وقرية الشراونة التابعة لمركز إدفو وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
ويأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.
 
صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل قرية، والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2588 مواطنا ومواطنة، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
 
رعاية طبية
رعاية طبية

رعاية طبية لأهالى القرى
رعاية طبية لأهالى القرى

جانب من القافلة
جانب من القافلة

كشف على الأطفال
كشف على الأطفال

القافلة الطبية
القافلة الطبية
 
 
 
 

الصحة

قوافل طبية

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