القبض على عاطل يروج المواد المخدرة على المتعاطين فى فوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة فوه بكفر الشيخ، من ضبط عاطل يوزع مخدر الحشيش على زبائنه بدائرة مركز ومدينة فوه، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة بفوه للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه معلومات سرية موثوق منها أكدتها التحريات التي أشرف عليها مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ بقيام عنصر إجرامي بترويج الحشيش المخدر بدائرة مركز ومدينة فوه على زبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، قاد رئيس مباحث مركز شرطة فوه كمينا شمل رجال المباحث السريين، وتم ضبطه متلبسا حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة بفوه للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.