اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 01:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"العلمين الجديدة" طفرة فى البناء والتعمير بمحافظات مصر.. التفاصيل

الأحد، 01 يناير 2023 01:00 ص
"العلمين الجديدة" طفرة فى البناء والتعمير بمحافظات مصر.. التفاصيل العلمين الجديدة
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدولة المصرية إنجازاتها الكبرى من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتى زادت من طفرة النجاحات الاقتصادية، والتى تتنوع ما بين المدن الجديدة والإسكان والطرق وغيرها، والتى كانت من ضمنها مدينةالعلمين الجديدة، والتى شهدت العديد من مشروعات التنموية السياحية المختلفة خلال السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية.

 

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، كشف عن الإنجازات الكبرى التى تمت في مدينة العلمين الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها الإجمالية 50 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى، حيث تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، والتى نجحت الدولة المصرية في تحويل حلم تنمية مدينة العلمين إلى واقع حقيقي على الأرض لتصبح من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال.

وتعد المدن الجديدة في مصر استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، عبر إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، وتقوم الدولة المصرية حاليًا بتطوير سياسة عمرانية وطنية؛ بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع، ومعالجة المشكلات الناشئة عن تكدس النمو السكاني والنشاط الاقتصادي.

وكانت قد كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر الأهمية والدافع وراء التوسع في إنشاء المدن الجديدة المصرية، كوسيلة لاستيعاب الزيادات السكانية، وتمثل كذلك وسيلة لإحداث تنمية شاملة في كافة أرجاء الجمهورية، والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة.

 


المدن الجديدة

الاقتصاد المصري

اخبار عاجلة

التخطيط العمراني



الموضوعات المتعلقة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابى لمدينة العلمين الجديدة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:27 م

إنجازات كبرى ..الدولة تحقق طفرة في العلمين الجديدة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:00 م

مدن الجيل الرابع طفرة تنموية فى مصر.. دراسة للمركز المصرى للفكر تكشف دور "العلمين الجديدة" كنموذج متكامل.. وتؤكد: تحقق التكامل السكنى والاقتصادى.. وشبكة البنى التحتية تعيد تموضعها بين كبريات المدن المصرية

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:00 ص

منح 88 درجة علمية جديدة بجامعة المنوفية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 05:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة