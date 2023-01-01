اليوم السابع
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العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة المصرية

الأحد، 01 يناير 2023 10:03 ص
العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة المصرية عقيد إسلام مهدى سعيد
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد إسلام مهدى سعيد بوظيفة  المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أ ح  غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .
 

العقيد اسلام مهدى

المتحدث العسكرى الجديد

المتحدث العسكري

غريب عبد الحافظ

مكتب المتحدث العسكرى



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