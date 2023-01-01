العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة المصرية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد إسلام مهدى سعيد بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أ ح غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .
العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة المصريةالأحد، 01 يناير 2023 10:03 ص
عقيد إسلام مهدى سعيد
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