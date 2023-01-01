"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال ديسمبر بـ9.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 4.5 مليار ورقة بقيمة 9.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 4 مليارات ورقة، بقيمة 7.9 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 266.3 مليون ورقة بقيمة 7.8 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 572 مليون ورقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 2.5 مليار ورقة بقيمة 5 مليارات جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.9مليار ورقة منفذة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 815.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.7 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول مليار ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 361.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 470.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 442.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 71.8 مليون ورقة بقيمة 64.3 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.