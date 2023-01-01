الصين تمنح موافقة مشروطة على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19

كتب خالد إبراهيم

قالت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية يوم الجمعة الماضى، إن الصين فعّلت إجراءات موافقة خاصة ومنحت موافقة مشروطة لتسجيل استيراد عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19.

عقار مولنوبيرافير

وأضافت الهيئة أن عقار "مولنوبيرافير"، الذى طورته شركة "ميرك آند كو"، عبارة عن دواء بجزيئات صغيرة يُؤخد عبر الفم للمرضى البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة ومخاطر عالية للتطور إلى الحالات الخطيرة، بحسب موقع وكالة شينخوا.

ويمكن إعطاء العقار المذكور للمرضى مثل كبار السن، أو مفرطى السمنة، أو الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، أو السكرى، أو أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، أو أمراض الرئة المزمنة.

ترخيص تسويق الدواء

وطلبت الهيئة من صاحب ترخيص تسويق الدواء مواصلة إجراء الأعمال البحثية ذات الصلة، واستكمال المتطلبات الشرطية فى غضون الفترة المحددة، وتقديم نتائج أبحاث المتابعة فى الوقت المناسب.

من جانبه أكد شي جين بينج الرئيس الصينى، أمس السبت أن المثابرة والوحدة مفتاح النجاح مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقال خلال كلمة له بمناسبة حلول عام 2023، "بعد ظهور الجائحة، نتمسك دوما بمبدأ الشعب أولاً والحياة أولاً"، مؤكدا أن الصين تمكنت من تجاوز الصعوبات والتحديات غير المسبوقة بفضل الجهود المضنية.

كندا تشترط مسحة سلبية من الوافد الصيني

وكانت كندا قد اعتزمت إلزام الوافدين من الصين وهونج كونج وماكاو بتقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل دخول البلاد.

وذكرت الحكومة الفيدرالية - في بيان صحفي أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أنه سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 5 من يناير الجارى وسيطبق على جميع المسافرين جوا من عمر عامين فأكثر.

وذكر البيان أن هذه التدابير الصحية ستطبق على المسافرين جوا بغض النظر عن جنسيتهم أو حالة التطعيم الخاصة بهم، مشيرا إلى أنها تدابير مؤقتة وسيتم وضعها لمدة 30 يوما وسيعاد تقييمها مع توافر المزيد من البيانات والدلائل.