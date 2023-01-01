الصومال والأمم المتحدة يبحثان آخر المستجدات في البلاد

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بحث رئيس حكومة إقليم هيرشبيلي في الصومال علي جودلاوي حسين السبت في مقديشو مع نائبة ممثل الأمم المتحدة في الصومال، السفيرة أنيتا كيكي غبيهو آخر المستجدات في البلاد، لاسيما العمليات ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال جودلاوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - " إن الشعب والسلطات يعملان معا لتحرير العدو الإرهابي من مناطق وأحياء كانت تتواجد فيها العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى أن الانتصارات العسكرية عملت على فتح الممرات الآمنة والفاصلة بين مدن "مقديشو"، و"جوهر " و"آدن يبال"، و"رون نرغود"، و"بلدوين" و"متبان"، و"محاس" التي تعرت للمحاصرة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برامج لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق المحررة من الإرهاب حتى يتمكن المجتمع من الوصول إلى الخدمات الأساسية.