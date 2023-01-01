اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 04:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصومال والأمم المتحدة يبحثان آخر المستجدات في البلاد

الأحد، 01 يناير 2023 04:00 ص
الصومال والأمم المتحدة يبحثان آخر المستجدات في البلاد الامم المتحدة - ارشيفية
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس حكومة إقليم هيرشبيلي في الصومال علي جودلاوي حسين السبت في مقديشو مع نائبة ممثل الأمم المتحدة في الصومال، السفيرة أنيتا كيكي غبيهو آخر المستجدات في البلاد، لاسيما العمليات ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 
وقال جودلاوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - " إن الشعب والسلطات يعملان معا لتحرير العدو الإرهابي من مناطق وأحياء كانت تتواجد فيها العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى أن الانتصارات العسكرية عملت على فتح الممرات الآمنة والفاصلة بين مدن "مقديشو"، و"جوهر " و"آدن يبال"، و"رون نرغود"، و"بلدوين" و"متبان"، و"محاس" التي تعرت للمحاصرة.
 
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برامج لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق المحررة من الإرهاب حتى يتمكن المجتمع من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

الصومال

اقليم هيرشبيلى

الامم المتحدة

اخبار الصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة