"الصرف الصحى" بالإسكندرية: تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن اتخاذ عدة إجراءات فى إطار ما تتعرض له المحافظة من هطول أمطار فى نوة "رأس السنة"، حيث أكدت الشركة على تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الأمطار الواردة إليها، والتنسيق مع الري ومتابعة مناسيب المصارف، مع استمرار عمل غرفة عمليات الشركة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى من المواطنين، والمرور على المناطق التي شهدت سقوط أمطار لرصد أي تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها، وكذلك تكثيف أعمال التطهير قبل وأثناء وبعد الأمطار لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الأمطار للشنايش، مع استمرار تمركز السيارات والمعدات في المناطق الساخنة الاستعداد للتعامل مع أي تجمع مياه، وتطهير البيارات فور توقف الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة وسط وشرق الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول الأمطار بشكل متقطع شرقا ثم امتدت الى وسط الإسكندرية.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن الإسكندرية، سوف تشهد بهطول أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا .

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الإسكندرية شهدت أمطارا استمرت حتى صباح اليوم تفاوتت من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من منظومة فصل مياه الأمطار التي دعمتها الدولة بمناطق الشاطبي وكليوباترا ولوران في استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبء عن شبكة الصرف الصحي في تلك المناطق، وعدم رصد أي تجمع لمياه الأمطار بالمناطق التي شهدت سقوط أمطار.

وأكد نافع على استمرار فرق الصيانة والشبكات في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع مناطق الإسكندرية، وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

وأكد "نافع" على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، مما يؤدي إلى إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.