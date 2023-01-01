اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 08:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بتعليم مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد، 01 يناير 2023 12:00 ص
السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بتعليم مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية أمطار مكه المكرمة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
 
ونبّه المركز الوطنى للأرصاد السعودية، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.
 

 


مكه المكرمة

أمطار

السعودية

تعليم السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة