السجن المشدد 10 سنوات لصاحب محل لحيازته حشيشا وأقراصا مخدرة بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24418 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه أثناء القيام بحملة أمنية من قبل القسم أبصرت القوة المتهم " ع.ف.ا" صاحب محل دراجات بخارية ، بالتخلي عن علبه تبغ وسقط منها جوهر الحشيش المخدر ، فقامت القوة بالتقاطها ، وتبين أنها تحوي علي عدد 12 قطعة حشيش وبضطبه وتفتيشه عثر علي عدد 12 قرصا مخدر لمادة الكلونازيبام وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

وثبت من تقرير المعمل الكميائي، أن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ووزن مجموعها صافيا علي ميزان المعمل الحساس 15,14 جراما و12 قرصا المضبوطه تحوي مادة الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم أمرت باحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم لاتجاره في المواد المخدرة.