اليوم السابع
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الرئيس الكولومبي: اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة الخمس في البلاد

الأحد، 01 يناير 2023 03:11 م
الرئيس الكولومبي: اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة الخمس في البلاد اعمال عنف في كولومبيا
كتب- وكالات

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توصلت الحكومة الكولومبية لاتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية التي ما زالت تنشط في البلاد، وفق ما أعلنه الرئيس الكولومبي جوستافو بترو.

وكتب الرئيس بترو في تغريدة على تويتر عشية رأس السنة: "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وسيجوندا ماركيتاليا والأركان المركزية وقوات الدفاع الذاتي جايتانيستا في كولومبيا وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا من 1يناير إلى 30 يونيو 2023، وسيعتمد تمديده على التقدم المحرز في المفاوضات".

وكانت هذه الهدنة المتفق عليها من الطرفين الهدف الرئيسي للحكومة كجزء من مبادرة "السلام الكامل" لإنهاء الصراع المستمر في البلاد رغم حل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2017.

وتشهد كولومبيا منذ أكثر من 50 عاما نزاعا مسلحا بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات.

وتعهد بترو أول رئيس يساري للبلاد عندما تولى السلطة في أغسطس التفاوض مع كل الجماعات المسلحة الكولومبية كجزء من سياسة "السلام الكامل".

وفي نوفمبر، استؤنفت في كراكاس المحادثات المتوقفة منذ أربع سنوات بين الحكومة الكولومبية ومتمرّدي "جيش التحرير الوطني" إلا أنها فشلت حتى الآن في وقف العنف في كل أنحاء البلاد.


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