الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتابع نشاط "صندوق مصر السيادى" الأحد، 01 يناير 2023 05:51 م خلال الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط "صندوق مصر السيادي". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لمشروعات التغذية الكهربائية لاستصلاح الأراضى الأحد، 01 يناير 2023 05:33 م الرئيس السيسى يتابع موقف تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي الأحد، 01 يناير 2023 05:31 م الرئيس السيسى يهنئ "نتنياهو" على نجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ويؤكد مواصلة مصر تحركاتها المكثفة فى كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. ويشدد على ضرورة تجنب أية إجراءات تؤدى لتوتر الأوضاع الأحد، 01 يناير 2023 03:38 م الرئيس السيسي يهنئ نتنياهو بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد، 01 يناير 2023 03:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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