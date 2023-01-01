الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع موقف تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي الأحد، 01 يناير 2023 05:31 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة موقف تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي المشروعات القومية استصلاح الاراضي التغذية الكهربائية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يهنئ "نتنياهو" على نجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ويؤكد مواصلة مصر تحركاتها المكثفة فى كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. ويشدد على ضرورة تجنب أية إجراءات تؤدى لتوتر الأوضاع الأحد، 01 يناير 2023 03:38 م الرئيس السيسي يهنئ نتنياهو بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد، 01 يناير 2023 03:33 م الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون تطوير البنية الفوقية لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط الأحد، 01 يناير 2023 11:28 ص الرئيس السيسى مهنئًا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام السبت، 31 ديسمبر 2022 08:45 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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