الرئيس السيسى يتابع موقف تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة موقف تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.