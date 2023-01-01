الداخلية تضبط 1674 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1674) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,150 طن أرز أبيض "عينى")، (30) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,969 طن أرز أبيض "عينى")، و4 قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (39,036 طن أرز شعير "عينى").

كما تمكنت القوات من ضبط (167) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (425,382 طن أرز شعير "مستندى")، (5) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (18,150 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (3) قضايا حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (8,900 طن "سكر – فول – مكرونة" – 2268 لتر زيت طعام).

وضبط (444) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (3,810 طن دقيق أبيض "عينى" – 520 كيلو جرام " سلع ومواد غذائية متنوعة " – 5 طن أسمنت – 1172 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (668) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 218 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 227 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 214 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (68,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,800طن دقيق بلدى مدعم "عينى")

وضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (19300 لتر مواد بترولية "عينى" – 53395 لتر مواد بترولية "مستندى" – 3346 إسطوانة بوتاجاز "مستندى").. بحجم مضبوطات بلغت (569,967 طن "مستندى – عينى") أبرزها (68,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,800طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 3,810 طن دقيق أبيض "عينى" –22,119 طن أرز أبيض "عينى" - 39,036 طن أرز شعير "عينى" – 425,382 طن أرز شعير "مستندى" - 9,420 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 2268 لتر زيت طعام – 19300 لتر مواد بترولية "عينى" – 53395 لتر مواد بترولية "مستندى" – 3346 إسطوانة بوتاجاز "مستندى" – 1172 عبوة سجائر – 18,150طن أعلاف حيوانية – 1172 عبوة سجائر - 5 طن أسمنت).

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة القاهرة، لتصرفها فى كمية قدرها (27,150 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") لقيامها بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالكة مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفها فى كمية قدرها (22 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") لقيامها بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك والمدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهما كمية قدرها (7,5 طن مكرونة – 2268 لتر زيت طعام) معبأة داخل عبوات قام المذكوران بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الحبوب والأعلاف بمحافظة القليوبية، لحيازته كمية قدرها (5,650 طن "أرز أبيض" عينى) معبأة داخل شكائر قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها (12800 لتر مواد بترولية) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (171) قضية بمضبوطات بلغت (464,414 طن"أرز شعير")، وضبط المدير المسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (4,5 طن دواجن كاملة - مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (25 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات - بمحافظة الشرقية) ، وبحوزته كمية قدرها (25 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 59 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1427عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).