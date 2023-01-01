الخارجية الفلسطينية: تنكر نتنياهو لوجود الاحتلال صفعة للدول المتمسكة بحل الدولتين

واعتبرت الوزارة -في بيان لها اليوم /الأحد/- أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في إزدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية.

وكان نتنياهو وفى رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.