اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: تنكر نتنياهو لوجود الاحتلال صفعة للدول المتمسكة بحل الدولتين

الأحد، 01 يناير 2023 07:00 م
الخارجية الفلسطينية: تنكر نتنياهو لوجود الاحتلال صفعة للدول المتمسكة بحل الدولتين بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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 قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم إن تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين. 

واعتبرت الوزارة -في بيان لها اليوم /الأحد/- أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في إزدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية. 

وكان نتنياهو وفى رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

يذكرأن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة، التي يقودها بنيامين نتنياهو، على تحقيق السلام في المنطقة، بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين، وتعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وصادق الكنيست الإسرائيلى (البرلمان)، على تنصيب الحكومة الجديدة الـ 37، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوّت 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضوا، في جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لابيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.


وتضم حكومة نتنياهو شركاءه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".

وانتخب الكنيست - في وقت سابق - العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسا له.

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو إلى الجلسة الأولى للحكومة التي ستعقد في وقت لاحق، مساء اليوم. 

 


الاحتلال

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

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