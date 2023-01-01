"الحنون والعيش البلدي" أشهر أكلات الدمايطة في أعياد الكريسماس.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط الآن احتفالات أعياد الكريسماس، أكثر من مكان استقبل احتفالات أبناء دمياط، الاسعار رمزية وبينها أماكن مجانية، ولكن تظل أكلات أعياد الكريسماس أبرز وأهم عادات الدمايطة في الاحتفال.

التقي اليوم السابع بواحدة من السيدات اللاتي قررن المشاركة في احتفالات الكريسماس على طريقتها الخاصة، فقامت بصناعة الأكلات الشعبية لأبناء دمياط والتي أهمها كان " الحنون والعيش البلدي"

"فكرت أقدم حاجة مختلفة في الاحتفال السنة دي، قررت أفكر الناس في زمان وأكلات زمان، قدمت صناعة الحنون والعيش البلدي" هكذا بدأت سيدة دمياط حديثها لنا، واستكملت قائلة: " الأمر بسيط ومش بياخد وقت، الصنعة دي دمياطية أصيلة، مفيش حد يقدر ينسي الاكلات دي من غيرها العيد مبقاش عيد"

واختتمت الحديث فقالت : " احنا قررنا من خلال مشاركتنا الاحتفالات اكل كل الناس اكلات دمياطية ونحتفل معاهم، فرحانة وسعيدة بمشاركتي، وهكررها كل سنة"