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الجزائر.. مقتل 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

الأحد، 01 يناير 2023 02:09 ص
الجزائر.. مقتل 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة الشرطة الجزائرية
كتب أحمد علوى

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لقي 4 أشخاص حتفهم السبت اختناقا بالغاز المتسرب من مدفئة منزلية في ولاية خنشلة شمال شرق البلاد.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن الحادث وقع في منتصف النهار داخل منزل.

وتم تحويل الجثث الأربعة "رجل وامرأتين وطفل"، إلى مصلحة حفظ الجثث.
وحذرت المديرية العامة للحماية المدنية، من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحلول موسم البرد.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام، لا لون له ولا رائحة.

ويمكن لغاز أحادي أكسيد الكربون أن يقتل الإنسان قبل أن يدرك ما يجري له.

 

 

 


الجزائر

اختناق بالغاز

الشرطة الجزائرية

اخبار الجزائر



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