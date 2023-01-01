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التنظيم والإدارة يتيح التظلم فى مسابقتى الأئمة والمعلمين على بوابة الوظائف

الأحد، 01 يناير 2023 02:37 م
التنظيم والإدارة يتيح التظلم فى مسابقتى الأئمة والمعلمين على بوابة الوظائف بوابة الوظائف الحكومية
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة  التظلم في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" و"رياض أطفال تكميلي" في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/1/2023، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. 
 
وبلغ عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة (التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) 14530 متقدما في 27 محافظة، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية في مسابقة رياض الأطفال التكميية عدد 1656 متقدما.
 
كما أتاح الجهاز التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/01/2023، وبلغ عدد الناجحين 548 متقدما.
 
من الجدير بالذكر أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة حتى نهايتها.
 
ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، وأيضا الأشخاص الذين يدعون معرفتهم بتفاصيل المسابقات أو صلتهم بأحد العاملين بالجهاز، مشددًا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

بوابة الوظائف الحكومية

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