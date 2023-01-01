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التموين: إنتاج الخبز المدعم يوميا للمواطنين من الساعة 5 صباحا ولمدة 12 ساعة

الأحد، 01 يناير 2023 02:00 ص
التموين: إنتاج الخبز المدعم يوميا للمواطنين من الساعة 5 صباحا ولمدة 12 ساعة الخبز
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير الدقيق للمخابز البلدية لانتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 5 قروش للرغيف.

وتعمل المخابز بشكل منتظم يومياً من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة مساءا ويتم تحديد مواعيد عمل المخابز عن طريق الإدارات التموينية لتوفير الخبز البلدى المدعم على مدار اليوم.

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات اضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحابالبطاقات التموينية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات خلال استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لاربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاشالتضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات .

وأكد التوجيه الوزارى لوزير التموين والتجارة الداخلية على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الاكثر احتياجا وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.


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