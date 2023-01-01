التعليم: لا حذف من المناهج فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالصفين الأول والثانى الثانوى العام والمرحلة الابتدائية والإعدادية، ستكون من منهج الفصل الدراسى الأول كاملاً حيث يتم توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج الدراسى دون حذف.

وأضافت، أنه تم التنبيه على اللجان الفنية لواضعى الامتحانات بأن تكون الأسئلة من داخل المنهج على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بأن تكون متدرجة من السهل إلى الأصعب وتخاطب جميع المستويات الطلابية.

وتعقد الاختبارات الإلكترونية والورقية على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة فى مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجى أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وأوضحت الوزارة، أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بأى أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأى كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الاسئلة المقالية الورقية.

وتابعت الوزارة، أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان والا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعى أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان فى حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.