البابا تواضروس يستقبل وفد نادى قضاة الإسكندرية والأساقفة المشرفين على القطاعات الرعوية

كتب ـ محمد الأحمدى

ورحب قداسة البابا بالضيوف متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وتحاور معهم في عدة موضوعات، ومن جانبه شكر رئيس نادى القضاء قداسته على الدعوة والزيارة المفرحة، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية والتقطوا بعض الصور.

وحضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كماعقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً صباح اليوم في المقر البابوي بالإسكندرية، مع الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية (قطاعوسط). وعرض الآباء على قداسته تقريرًا عن الخدمة بقطاعات الخدمة الأربعة بالإسكندرية عن العام المنقضي 2022 ، كما ناقشوا مع قداسته رؤية وخطة الخدمةوالعمل الرعوي خلال العام الجديد.

وكان قداسة البابا قاد وقفة صلاة جماعية، في الثانية عشرة منتصف الليل، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، لتوديع العام الميلادي 2022 واستقبال العامالجديد 2023، وشارك قداسته الصلاة عدد كبير من أبناء الكنيسة.

وقدم قداسة البابا الشكر لله، في بدء الصلاة، على نعمه الجزيلة والمتنوعة، ثم طلب قداسته من أجل المرضى والراقدين والمتضايقين والمحتاجين، ومن أجل أننمجد الله ونعيش في مخافته ومحبته، وصلى قداسته كذلك من أجل خدمة الكنيسة في مصر وخارجها، وكافة آباء الإكليروس والشمامسة والكنائسوالإيبارشيات.

وطلب قداسة البابا أيضًا خلال صلاته من أجل سلام العالم، وأن ينزع الله الحروب ويعطي الحكمة للقادة والمسؤولين، وأن يعين أبناءه للتوبة ليكونوا ملحًا للأرضونورًا للعالم.

وصلى قداسته من أجل المسؤولين ورجال القوات المسلحة والشرطة الذين يسهرون ويضحون من أجل أمننا، ومن أجل العاملين في كل مجال.

وطلب قداسة البابا كذلك من أجل الحضور، ومن أجل الآباء الأحبار والكهنة والكنيسة في كل مكان، ليحفظهم الله في اسمه، ويبعد عنهم الشرور وتقلبات المناخويعطيهم الحياة الأمينة ليخدموا بها، واختتم قداسته الصلاة بطلبة أن تكون قلوبنا طاهرة ونقية يرتاح فيها الله ويفرحها.