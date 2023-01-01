البابا تواضروس يستقبل وفد الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من مديرى ومسؤولى ورهبان وراهبات مدارس الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية، برئاسة القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط سابقًا.

رحب قداسة البابا بالحضور جميعا وتمنى لهم عامًا جديدًا سعيدًا، وألقى كلمة عن بهجة الميلاد وعلاماته المفرحة، ودور المدارس المسيحية فى نشر التعليم الواعى والمشاركة فى تنشئة جيل واعٍ مثقف، وذلك بحضور نيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يجريها البابا تواضروس إلى محافظة الإسكندرية، لمدة يومين، حيث من المعتاد أن يصلى البابا تواضروس قداس "رأس السنة" بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فى كل عام.

وأجرى البابا تواضروس الثانى، عدة لقاءات بالمقر البابوى بالإسكندرية، حيث إلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بمجلس كهنة قطاع غرب الاسكندرية ومسئولى الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الاسكندرية، ورحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وعرض أعضاء المجلس على قداسته تقرير مفصل عن الخدمة الروحية والاجتماعية والإدارية بالقطاع، حيث حضر اللقاء القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثانى لقاء، فى المقر البابوى بالإسكندرية، مع الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية (قطاع وسط، وعرض الآباء على قداسته تقريرًا عن الخدمة بقطاعات الخدمة الأربعة بالإسكندرية عن العام المنقضى 2022، كما ناقشوا مع قداسته رؤية وخطة الخدمة والعمل الرعوى خلال العام الجديد.

وأخيرا عقد قداسة البابا تواضروس الثانى لقاءً، مع خدام "رسالة فرح" لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والقرى بكل الإسكندرية، وهى تابعة لخدمة القديس الأنبا كاراس، بكنيسة القديس تكلا هيمانوت بالإسكندرية، وذلك بمناسبة التذكار العاشر لتأسيس الخدمة.



امانة المدارس بالاسكندرية (1)