الإسكندرية تستضيف البرنامج التدريبى الأول لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، البرنامج التدريبى الأول لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بالإسكندرية، والذى تعقده دار الإفتاء المصرية وتستضيفه جامعة الإسكندرية فى الفترة من 1 إلى 15 يناير 2023، وذلك بحضور عدد من العلماء، وأساتذة الشريعة والطب، وعدد من المقبلين على الزواج.

وعبر الشريف عن سعادته بانعقاد الدورة فى الإسكندرية، ومناقشة قضية هامة تشغل الجميع، كونها تتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لأن بناء الأسرة هو حجر الزاوية فى بناء المجتمع، والقاعدة التى يقوم عليها، مؤكدًا على أهمية أن يدرك أبنائنا وبناتنا المقبلين على الزواج أن الكيان الأُسَرى ليس امرأة فقط، وليس رجلاً فقط، لكنهما كيان متكامل يؤسس لبناء الدولة والمجتمع.

وقال محافظ الإسكندرية أن توعية الشباب المقبلين على حياة جديدة شيء هام وجوهري؛ ومثل هذه الندوات يساعد فى بناء الوعى المعرفى اللازم للشباب المُقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار فى الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويعمل على رفاهيتها، ويحصِّنها من الوقوع فى الأزمات والمشكلات.

وثـمن المحافظ الدَّور الذى تقوم به دار الإفتاء، فى إعداد "دليل الأسرة المصرية "والتى مزجت فيه بين أحكام الشريعة ومقاصدها، والعلوم الإنسانية الحديثة، والخبرات البشرية المعاصرة، الأمر الذى يجسِّد ويُبرز الخطاب الدينى الرشيد الذى يَعى مشاكل مجتمعه ويتفاعل معها، ويعمل على تقديم معالجات عصرية لها، بطريقة حكيمة تنطلق من هُوِيَّته الدينية الراسخة وثقافة مجتمعه وحضارته الراقية.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن ما يشهده الجميع من تحركات للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحفاظ على كيان الأسرة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع المصرى، بأن الدولة بكافة مستوياتها تدعم الأسرة المصرية.

وطالب الشريف بأن يتكاتف الجميع لتثقيف وتوعية أبنائنا المقبلين على الزواج للحفاظ على المجتمع ومقدراته، وتقديم عناية خاصة وكبيرة للأسرة المصرية، باعتبارها نواةَ المجتمع ولَبِنته الأولى وركيزة استقراره الأساسية، والحد من الطلاق الذى ارتفعت نسبته فى السنوات الماضية.