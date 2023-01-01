الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى فى 7 محافظات اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، وحتى الأربعاء 4 يناير، الأسبوع الثقافى فى 7 محافظات فى وقت واحد وهي:" بورسعيد، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الإسماعيلية، أسيوط، القليوبية"، وذلك ضمن الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى المساجد، ومن المقرر أن يشارك فى الأسبوع الثقافى فى كل محافظة، نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين فى المشاركة فى قراءة السورة فى رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة )، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التى سيتم اعتمادها لكل مديرية.