الأنبا باخوم يترأس قداس العام الجديد وعيد الختان بكنيسة العذراء بشبرا

كتب ـ محمد الأحمدى

ترأس ، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس العام الجديد ، وعيد الختان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

وجاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية الإكليريكية، بالمعادي، حيث رفع صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل راحة نفس مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، البابا الفخري للكنيسة الكاثوليكية.

وتحدث الأنبا باخوم في كلمة العظة حول أهمية إدراك مشروع الله الذي يخططه لنا، مؤكدًا أن الوعود تتحقق من خلال أحداث حياتنا اليومية.

جدير بالذكر، أن قداس العام الجديد كان قد سبقه ساعة السجود أمام القربان المقدس، ورتبة التوبة، بالإضافة إلى ممارسة سر المصالحة.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية ، أن قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفى أمس في تمام الساعة 9:34 صباحًا في دير الأم الكنيسة في الفاتيكان.

وأكدت أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن، موضحة أنه اعتبارًا من صباح يوم الإثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخري فيبازيليك القديس بطرس حتى يتمكن المؤمنون من توديعه."

وتُعلن الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر، أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية وقدّاسات عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير مساء فى موعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين في كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الشكر لكافة المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واعتذرت عن عدم استقبال الضيوف لمرورها بهذا الظرف الحزين. وستقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.