الأقصر تشهد غدا انطلاق مبادرة "أهلا رمضان ضد الغلاء" بتخفيضات تصل 30%

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الاقصر، غداً الأثنين، بدء انطلاق مبادرة "أهلاً رمضان - ضد الغلاء"، أمام محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن خطة وزارة التموين في هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» ، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه طبقا للتكليفات سوف تستمر المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما أكد على تكليف سيادة المحافظ المستشار مصطفى ألهم لجميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حسم وردع ضد من يتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.

ومن جانبه يقول المحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إن عددا كبيرا من التجار بالمحافظة أبدوا رغبتهم في الاشتراك بمعارض "ضد الغلاء وأهلاً رمضان"، مشيرا إلى تنظيم اجتماعات مع الموردين والمنتجين والمستوردين؛ للوقوف على استعدادات إقامة المعرض والعروض السعرية وأماكن المعارض.

وأضاف فتحي أن ذلك يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار تنافسية فى جميع المحافظات واستقرار الأسواق، مشيرا إلى التنسيق مع السادة المحافظين لتحديد الأماكن التي ستجرى إقامة المعارض فيها، ومع الموردين لتحديد السلع والأسعار المخفضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.



الأقصر تشهد إنطلاق مبادرة أهلاً رمضان ضد الغلاء



التجهيزات النهائية لمعرض أهلا رمضان ضد الغلاء