اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

الأحد، 01 يناير 2023 05:04 م
إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة ألعاب نارية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية التى تم إطلاقها احتفالا بالعام الجديد، تم نقل 48 منهم إلى المستشفى، بحسب "روسيا اليوم".

وتم تسجيل أكثر عدد من الحوادث الخطيرة فى المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما يكون نطاق الاحتفالات أوسع. وأصيب 16 شخصا في نابولي وحولها، بينهم طفلان أصيبوا بجروح فى العيون.

 
وقام رجال الإطفاء الإيطاليون فى ليلة رأس السنة الجديدة بـ646 عملية إطفاء للحرائق التى نشأت نتيجة الاحتفالات بمناسبة حلول السنة الجديدة.
 
يذكرأن، تسببت الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة الجديدة في إشعال 700 حريق، في أنحاء متفرقة من بولندا، إضافة لمقتل شخصين .
 

وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية كارول كيرزكوفسكى، اليوم الأحد، لوكالات أنباء عالمية عدة، فقد لقي شخصين مصرعهما، ووقع نحو 700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال كيرزكوفسكي للصحفيين: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تم تسجيل نحو 700 حريق بسبب الألعاب النارية، وفي أغلب الأحيان، كانت هناك حرائق في صناديق القمامة، والسيارات"، لافتا إلى أن 12 مركبة تضررت بسبب تلك الحرائق.

وأشار المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية إلى وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح نتيجة الحرائق.

وأوضح أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أكثر من 1200 مرة عشية رأس السنة الجديدة، حيث تبين أن 149 من تلك الاستدعاءات كانت غير صحيحة.


إيطاليا

نابولى

رأس السنة

احتفالات رأس السنة

2023



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