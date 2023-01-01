إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بمركزى شبراخيت ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وشبراخيت بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود كهرباء بطريق دمنهور- شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد م.ع 59 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وسلامة.س.س 36 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وأحمد.م.ا.خ 16 سنة - شبراخيت كدمة بالرأس واشتباه كسر بالرأس، وكارم.م.ا.ط 26 سنة - شبراخيت كدمة بالظهر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون، أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.