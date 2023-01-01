إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك على طريق جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع حادث تصادم بطريق سوهاج جرجا أمام مدخل قرية الدويرات بين سيارة ومركبة توك توك نتيجة التخطى الخطأ، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وتمت إعادة عملية السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق سوهاج جرجا بين سيارة ومركبة توك توك على الطريق، الأمر الذى خلف ورائه 4 مصابين وحدوث تلفيات بالسيارة ومركبة التوك توك، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية وقادتها رئاسة مباحث المديرية وضباط مباحث جرجا بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ومركبة توك توك على الطريق، نتج عن التصادم إصابة ص . م . م 55 سنة بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإصابة م . ف . م 5 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة م . م . 52 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة ف . ع . ف 35 سنة بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالساعد الأيمن والحالة العامة له سيئة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق..

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج "طريق المطار"، شهد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج اللازم، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.