إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة / الفيوم"

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث، انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي ، بعد البوابات الهيكلية باتجاه القاهرة ، وتم نقل المصابين ، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابات تحصيل الرسوم ، باتجاه القاهرة ، وعلي الفور إنتقلت الي موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف ، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي قسم الإستقبال والطوارئ ، بمستشفي الفيوم العام، وتم توقيع الكسف الطي علي المصابين ، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن أن جميع الإصابات سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.