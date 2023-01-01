إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، فى حادثين منفصلين في محافظة المنيا ، حيث اصطدمت سيارة نقل بلوري أمام مركز شرطة سمالوط، مما أسفر عن إصابة 3، كما اصطدمت سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 716 ر ل ع، ربع نقل برصيف الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة أحمد لمعي عبد الحميد 37 عاما، سائق، مقيم بالجيزة، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقله للمستشفي للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ولوري أمام مركز شرطة سمالوط غرب، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الرحمن 21 عاما، مقيم بمحافظة قنا، إسلام ماهر 26 عاما، مقيم بأسيوط، وعلاء عبد المنعم 28 عاما، مقيم بمركز سمالوط، بسحجات وكدمات واشتباه كسر وتم نقلهم للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.