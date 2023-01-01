إصابة 3 بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج "طريق المطار" انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج اللازم، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه المطار عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقادتها مباحث المديرية وضباط مرور سوهاج بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه المطار، ونتج عن الحادث إصابة م. ج . أ 39 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإصابة ح . م . ح 9 سنوات بجرح قطعى بالرأس، وإصابة ع. م . ج 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى شئونها.

يذكر أن الطريق الزراعى أسيوط سوهاج أمام مدخل قرية شندويل البلد، دائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وبين تروسيكل على الطريق نتج عن حادث التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.