اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بالبحيرة

الأحد، 01 يناير 2023 02:14 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 3 أشخاص، إثر وقوع  حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي عند كوبري نعمه طريق الامام الحسيني بمركز الدلنجات.
 
أسفر الحادث عن إصابة سحر.خ.ش 23 سنة - الدلنجات اشتباه كسر بمفصل الكتف، وأحمد.ا.م 12 سنة - الدلنجات اشتباه كسر بالقدم اليمني، وآية.م.م.ق 21 سنة - الدلنجات - اشتباه قطع بغضروف الأذن الوسطي، وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى بالدلنجات، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

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