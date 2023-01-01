إصابة 3 أشخاص بكسور إثر انقلاب سيارة فى البحيرة

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة طريق دسوق بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة بطريق دسوق -دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم اشرف.ح.ح 35 سنه - ادكو- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و صفاء.ش.ن 35 سنة - ادكو كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسعيد.ش.ن 30 سنة - ادكو كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى، وجاري إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكان أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي عند كوبري نعمه طريق الامام الحسيني بمركز الدلنجات.
أسفر الحادث عن إصابة سحر.خ.ش 23 سنة - الدلنجات اشتباه كسر بمفصل الكتف، وأحمد.ا.م 12 سنة - الدلنجات اشتباه كسر بالقدم اليمني، وآية.م.م.ق 21 سنة - الدلنجات - اشتباه قطع بغضروف الأذن الوسطي، وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى بالدلنجات، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
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