إصابة 3 أشخاص بكسور إثر انقلاب سيارة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة طريق دسوق بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة بطريق دسوق -دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم اشرف.ح.ح 35 سنه - ادكو- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و صفاء.ش.ن 35 سنة - ادكو كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسعيد.ش.ن 30 سنة - ادكو كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.