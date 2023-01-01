اليوم السابع
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إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

الأحد، 01 يناير 2023 11:00 م
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرص رجال المرور على إعادة الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين بوقوع حادث تصادم بين سارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرص رجال المرور على إعادة الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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