إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين بوقوع حادث تصادم بين سارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرص رجال المرور على إعادة الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.