إصابة طفل بجرح طعنى على يد آخر فى الشرقية بسبب كرة القدم

أصيب طفل عمره 13 عاما بجرح طعنى بالبطن، على يد آخر بسبب خلافات بينهما على لهو كرة القدم بملعب كفر العرب، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول " أحمد ع م" 13 عاما مقيم قرية كفر بدران، نطاق مركز شرطة منيا القمح، مصابا بجرح طعنى بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء توجه الطفل لملعب كفر العرب للهو مع زملائه بكرة القدم، حدثت بين وبين أخر عمره 13 عاما مشادة انتهت بقيام الأخير بطعنة بسلاح أبيض، تم القبض على الطفل المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل شاب مصرعه فيما أصيب آخر، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق" بلبيس- الجعفرية" بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- الجعفرية " أمام وحدة البساتين، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع " محمود م س" 26 عاما مقيم بحطيط، وإصابة " سامى أ م" 17 عاما مقيم بحطيط، بسحجات وكدمات متفرقة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، للمصاب،تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

فيما أصيب مزارع وطفل عمره 3 سنوات بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر استنشاق الأول مبيد حشرى بطريق الخطأ، وإثر تناول الطفل مبيد حشرى بالمنزل بطريق الخطا، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، حيث استقبل مستشفي اولاد صقر المركزى" ملك ح إ " 3 سنوات مقيم أولاد صقر مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، فيما استقبل مستشفى الصالحية الجديدة " مرسي ع ع" 45 عاما مقيم الكسارة مصابا بضيق بالتنفس إثر إدعاء استنشاق مبيد حشرى أثناء رش خضروات بأرض زراعية، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.