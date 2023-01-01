اليوم السابع
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إحالة خادمة للمحاكمة لسرقتها مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى القاهرة

الأحد، 01 يناير 2023 09:11 ص
إحالة خادمة للمحاكمة لسرقتها مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إحالة خادمة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى مصر القديمة بالقاهرة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مظروف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل الشقة سكنه، واتهم خادمته بارتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أضافت بسابقة قيامها بسرقة مبلغ مالى آخر من مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها. 

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جرائم السرقة

عقوبة السرقة

حوادث السرقة



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