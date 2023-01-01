أيمن الجميل : التنوع والمرونة والنمو السريع سمات جاذبة للاستثمارات فى الاقتصاد المصرى

تقرير خاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة" Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح يتسم بالتنوع الكبير فى المجالات الإنتاجية والاستثمارية ، كما أصبح مرنا وقابلا لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية ، فضلا عن تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم ملامح الركود العالمى والأزمات المتوالية المؤثرة على كبريات الاقتصادات العالمية ، الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بأن بيئة الأعمال المصرية أصبحت بعد برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى الآن يمتلك عناصر جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية، ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ مع صعود كبير لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادى

وأضاف أيمن الجميل أن من أكبر الأزمات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى قبل ثمانى سنوات ، أزمة الاختلال الهيكلى وأزمة البنية التحتية وأزمة الطاقة ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بقيادته الحكيمة أن يقود أكبر عملية إصلاح اقتصادى ، بما يقضى على السوق الموازية ويعالج الاختلال الهيكلى للاقتصاد ، كما استطاع أن يقيم بنية تحتية غير مسبوقة وأن تصل الطرق السريعة والخدمات إلى كل منطقة فى مصر فضلا عن المناطق الجديدة التى تعتبر كنزا استثماريا واعدا على كافة المستويات

وتابع أيمن الجميل أن الأزمة الثالثة المستحكمة التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لها حلولا جذرية ويحولها إلى أحد المفاتيح الجاذبة للاستثمار ، هى أزمة الطاقة التى كانت مصر تواجه فيها عجزا شديدا ومرشحا للتصاعد ، إلا أن الرئيس السيسي استطاع أن يستعيد ثقة الشركاء الأجانب وأن يدفعهم لمواصلة مشروعاتهم فى مصر على مختلف القطاعات ومنها قطاع التنقيب عن الغاز والبترول وقطاع إنتاج الكهرباء وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حتى تحولت مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهو ما ينعكس بقوة على تنوع الاقتصاد والفرص الاستثمارية الواعدة لمصر