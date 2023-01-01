أول حكم بالإعدام فى 2023 للمتهم فى قضية "مذبحة الريف الأوروبى"

كتب أحمد إسماعيل

فى الساعات الأولى من بداية عام 2023، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، حكمها على المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" مذبحة الريف الأوروبى "، وعاقبت المتهم بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة ، ووصفت الجريمة بالنكرا التى يهتز لها عرش السموات والأرض.

وشهدت محافظة الجيزة خلال عام 2022، جريمة مأساوية دارت تفاصيلها في إحدى المزارع بمنطقة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، شغلت الرأي العام، وحجزت مساحات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، لكونها من الجرائم البشعة التي راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين في مذبحة كبرى.

أداء رجال الشرطة في تلك القضية يكشف لنا التطور الاحترافى لرجال البحث الجنائى في التعامل مع تلك القضايا الحساسه والهامة، حيث نجح رجال الشرطة في القبض على منفذ المذبحة قبل أن يمر 24 ساعة على الجريمة.

واندرجت تلك القضية تحت شعار جرائم الحب، حيث كشفت تحريات رجال الشرطة أن مفتاح حل طلاسم تلك القضية البشعة، سيدة لم يتخطى عمرها الـ 24 سنة، جرت علاقة عاطفية بينها والقاتل، تسربت أنباء عنها لمسامع الأب الذي قرر الانتقام من المتهم الذي استعان به لمساعدته في زراعة الأراضي بالمزرعة التي يعمل بها، وحاول الأب الانتقام من العامل، إلا أن الأخير أفلت منه ونجح في قتل والد محبوبته، ولم يكتفي بذلك، وإنما قتلها أيضا برفقة شقيقتها، وعندما شعر طفلين بالحادث تخلص منهما القاتل، خوفا من الفضيحة لأنهما يعرفان القاتل جيدًا.

نجح القاتل في الخروج من مسرح الجريمة والهرب نحو الصعيد للاختباء ، إلا أن تحركات رجال الشرطة كانت أسرع منه تفكيره حيث تم ضبطه ، ليعترف بارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.