أوبزرفر: خدمات الإسعاف فى إنجلترا تتحمل ملايين إضافية تكلفة زيادة أسعار الوقود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية إن خدمات الإسعاف في جميع أنحاء إنجلترا تواجه دفع ملايين إضافية في تكاليف الوقود المتضخمة هذا العام ، وسط تحذيرات من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستواجه ضغوطًا متجددة على الأجور وتكاليف الطاقة والبناء في عام 2023.

وتكشف الأرقام التي أطلعت عليها "الأوبزرفر" أن كل خدمة إسعاف في إنجلترا تتوقع إنفاق أكثر من مليون جنيه إسترليني على الوقود خلال العام المقبل مع استمرار التضخم. بشكل عام ، من المقرر أن ترتفع الفاتورة بما لا يقل عن 14 مليون جنيه إسترليني في عام واحد.

وحذر العاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنه يجب تغطية بعض التكاليف من الميزانيات الحالية. كما أن هناك أيضًا مخاوف بشأن حالة عدم اليقين الناتجة عن الضغوط المتوقعة على الأجور والطاقة والأجنحة الجديدة الموعودة خلال العام المقبل ، على الرغم من التمويل الإضافي المقدم لـ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان الخريف.

وأصدرت تسع من خدمات الإسعاف العشر في إنجلترا أرقامًا بموجب قانون حرية المعلومات ، والتي تكشف أن تكاليفها من المتوقع أن ترتفع إلى 69 مليون جنيه إسترليني من 55 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية. وكانت خدمة الإسعاف الأكثر تضررا في يوركشاير التي من المقرر أن تدفع 2.3 مليون جنيه إسترليني إضافية ، بإجمالي فاتورة تبلغ 7.8 مليون جنيه إسترليني. كانت الخدمة ذات أعلى إجمالي هي ويست ميدلاندز ، مع فاتورة متوقعة تبلغ 9.5 مليون جنيه إسترليني - بزيادة قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني. وحذرت ديزي كوبر ، المتحدثة باسم الصحة في حزب الديمقراطيين الأحرار التي كشفت عن تكاليف وقود سيارات الإسعاف ، من أن بعض خدمات الإسعاف كانت بالفعل "على حافة الهاوية".

وقالت: "تتعرض كل خدمة سيارات إسعاف لفاتورة وقود متضخمة بشكل هائل ، مما يزيد من عبء الأموال الحيوية". "حكومة المحافظين هي المسئولة: تحت إشرافهم ، ارتفعت فواتير الوقود بشكل كبير. لكن لا ينبغي أن يتحمل الجمهور فاتورة فشلهم. إن خدمة الإسعاف لدينا في حاجة ماسة إلى أي نوع من الدعم يمكن أن تحصل عليه ؛ يجب أن يكون خفض فواتير الوقود المرتفعة هذه عن طريق فرض ضرائب مناسبة على شركات النفط والغاز الكبرى أولوية ".