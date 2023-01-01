أهالى دمياط يستقبلون العام الجديد بأجواء كرنفالية.. صور

احتفل أهالى محافظة دمياط ب أعياد الكريسماس داخل مدينة رأس البر، والتي نجحت في توفر إمكان متعددة لقضاء الاحتفال بالمجان.

وحرص الوافدين إلي رأس البر، على ختام الاحتفالات بمنطقة شارع النيل وتحديدا أمام شجرة الكريسماس والتي تم وضعها منتصف شارع النيل مشاركة في احتفالات أبناء دمياط بالعام الجديد.

اجواء من المرح والسرور د، احتفالات يمينا ويسارا، الجميع يقضي وقتا ممتعا في اخر لحظات عام 2022، ليستقبلوا عامهم الجديد بجو من البهجة والمرح والاحتفال.

رصدت كاميرا اليوم السابع احتفالات دمياط باعياد الكريسماس، والتي جاء ختامها بالتواجد أمام شجرة الكريسماس والعد التنازلي حتي تم استقبال العام الجديد

أيضا كان لحديقة بنت الشاطئ دورا في احتفالات أبناء دمياط، والتي حققت أعلى معدل من الزيارات عقب الإعلان عن تنظيم حفلات رأس السنة، ولكن تظل رأس البر هي الوجهة الأولي لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء احتفالات رأس السنة.