اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 03:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى دمياط يستقبلون العام الجديد بأجواء كرنفالية.. صور

الأحد، 01 يناير 2023 12:38 ص
أهالى دمياط يستقبلون العام الجديد بأجواء كرنفالية.. صور الاحتفالات في دمياط
دمياط: هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل أهالى محافظة دمياط بأعياد الكريسماس داخل مدينة رأس البر، والتي نجحت في توفر إمكان متعددة لقضاء الاحتفال بالمجان. 
 
وحرص الوافدين إلي رأس البر، على ختام الاحتفالات بمنطقة شارع النيل وتحديدا أمام شجرة الكريسماس والتي تم وضعها منتصف شارع النيل مشاركة في احتفالات أبناء دمياط بالعام الجديد. 
 
اجواء من المرح والسرور د، احتفالات يمينا ويسارا، الجميع يقضي وقتا ممتعا في اخر لحظات عام 2022، ليستقبلوا عامهم الجديد بجو من البهجة والمرح والاحتفال. 
 
رصدت كاميرا اليوم السابع احتفالات دمياط باعياد الكريسماس، والتي جاء ختامها بالتواجد أمام شجرة الكريسماس والعد التنازلي حتي تم استقبال العام الجديد 
 
أيضا كان لحديقة بنت الشاطئ دورا في احتفالات أبناء دمياط، والتي حققت أعلى معدل من الزيارات عقب الإعلان عن تنظيم حفلات رأس السنة، ولكن تظل رأس البر هي الوجهة الأولي لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء احتفالات رأس السنة. 
1ff437f5-7083-44bf-b370-d60ea5939d10
 
8
 
394a71d2-e753-4a44-ab7a-4b7dbf5cc274
 
9891e203-235c-4bdf-bbeb-b3bfd1a1421f
 
02685097-a4a7-4216-ada3-b95a11516d0c

الكريسماس

اعياد الكريسماس

رأس السنة

عام 2023

العام الجديد

اخبار محافظة دمياط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة