أسماء المتوفين الـ3 فى حادث تصادم الطريق الصحراوي بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية ترافقهم هيئة الإسعاف بمحافظة الإسكندرية، من انتشال جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم أسفل حادث تصادم 3 سيارات بينهم سيارة نقل ثقيل تريلا بالطريق الصحراوى مدخل منطقة عبد القادر العامرية اتجاه طريق الإسكندرية إلى القاهرة الصحراوى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

المتوفون فى الحادث هم كل من: سيد مرعى محمد محمد 50 سنة، من منطقة العجمى البيطاش، والسيد محمد السيد سالم 44 سنة من مدينة لحمام، محافظة مطروح وعبد السلام نصر الدين محمد 55 سنة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لاستكمال الإجراءات.

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبى ووجود وفيات ومصابين فى مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية غرب.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية أول، وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل الواقعة وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتين أخريين، وجار حصر المصابين ونقلهم إلى مستشفى العامرية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما يجرى العمل على تسيير الحركة المرورية بتلك المنطقة، وقيام حى العامرية اول برفع حطام السيارات بمعداته عقب معاينة البحث الجنائى والنيابة لموقع الحادث، وجرى التحفظ على سائق السيارة النقل تمهيدا للتحقيق معه وسماع أقواله بقسم العامرية أول.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوة من شرطة النجدة وقسم العامرية اول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية اول، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتين أخريين وجاءت أرقام السيارات 871/3276/478.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى بمحاولات استخراج 3 جثث لمتوفين من السيارات بالإضافة إلى وجود مصابين اخرين، وسط تواجد سيارات الإسعاف والأجهزة المدنية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.



حادث الطريق الصحراوي



حادث الطريق الصحراوي