اليوم السابع
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أسعار الخضراوات اليوم فى مصر.. الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو

الأحد، 01 يناير 2023 06:00 ص
أسعار الخضراوات اليوم فى مصر.. الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو الخضروات- ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3 إلى 4 جنيهات  والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 4 إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 6 جنيهات، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.
 
وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 
 
 
 

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