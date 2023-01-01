الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها الأحد، 01 يناير 2023 12:00 ص وزارة الزراعة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. "اليوم السابع" بالمركز الأول فى إمداد الجمهور بأخبار قمة المناخ COP27 التعليم: النماذج الاسترشادية للرابع والخامس الابتدائى محاكية لامتحانات الترم الأول بدء تطبيق منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات غدا.. فيديو المدارس تحدد تعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى التموين تستعد لإطلاق معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة بداية من غد التأمينات تبدأ غدا زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها غدا شبورة كثيفة وفرص أمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 10 درجات تصوير جوي لعمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات "القوى العاملة" تسهل إجراءات عودة 114 عاملا مصريا انتهت إقاماتهم بالسعودية التموين: رصيد اللحوم الحية يكفى 11.8 شهر القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بنى سويف التعليم العالى: نظام لتقييم البرامج التعليمية لتحقق أهدافها فى توفير فرص عمل التنمية المحلية: 5812 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".. تفاصيل الأزهر للفتوى يوجه 5 نصائح لاستقبال عام جديد.. تعرف عليها وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد بجميع المحافظات وزير الأوقاف يصرف مكافآت مالية لعدد من المديريات المتميزة فى الأنشطة الدعوية الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معمل النخيل وفروعه بالمحافظات خلال ديسمبر الأوقاف توجه بعدم السماح لأى مأذون غير معتمد بعقد القران بالمساجد أو ملحقاتها وزير التنمية المحلية: تنفيذ 4119 مشروعا بسوهاج وقنا باستثمارات 16.3 مليار جنيه وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات فى احتفالات رأس السنة الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة حصاد الجامع الأزهر.. افتتاح 1045 فرعًا للطفل في محافظات الجمهورية وزير التعليم العالي يهنئ منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات لفوزه بالبطولة العربية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية السبت، 31 ديسمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:04 ص أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:10 ص أخبار 24 ساعة..التعليم: أسئلة الثانوى العام المقالية فى بوكليت ويجيب الطالب أسفل السؤال الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:05 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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